Текст для заучивания глаголов биньяна ПААЛ

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- hай! карата ли? hинени.
ма ата роце мимейни?
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- тов ше-бат. даагти кцат.
шви ве-сими тик ба-цад.
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тэсапри ли ма корэ.
ма аситен ле-морэ?
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ма ламадтем? ма катавтем?
ве аль ма бихлаль хашавтем?
ве ахрей ше-hу азав,
ма аситен бильадав?
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- кодем нахну ве-ахальну,
шеелот пшутот шаальну.
ве-ле-кама шеелот
ло йада hу лаанот.
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аз азавну ве-барахну
ве-цахакну ве-самахну
ве-ярадну ми-пасим
ве-ганавну агасим.
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ве-цаакну ве-царахну
ве-тафасну ве-заракну
ло ядану лаацор,
ло рацину гам лахзор.
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ми-симха кимъат бахити,
глида ле-ацми канити,
хавера шели кафца
ве-ани ракадти кцат.
|
- зот омерет ше-парацтен,
камтен, зазтен, афтен, рацтен.
ве-коль зе бимком лиршом -
бли лануа, бли линшом!
|
ло роце мила лишмоа!
ве-атен црихот линсоа -
шув эшлах элав отах
ве-эт hа-хавера шелах!
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аль тишни! мияд лалехет.
таавду эцло бе-шекет.
зе ани омер лахен!
ло роце ларив итхен.
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- ма ата мээз ломар ли?
эйх лалехет? хам ли, кар ли,
ве-ани цмеа меод
ве-ахшав элех лиштот.
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коавот эт-hа-шенаимэ
ве-ядаим, ве-раглаим...
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- ат цриха ахшав лишток!
ло роце лихъос, лицъок.
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ло тэлхи? киръи бе-сефер.
ма аситем ве-бейт-сефер?
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- бе-тхила длатот патахну
ве-лисгор отан шахахну.
рон нафаль ми-hа-шульхан.
дов шавар эт-hа-канкан.
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ве-дафакну ве-заракну
ве-карану ве-царахну.
ха-морэ дараш листом,
ве-амарну: ма питом?
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коль hа-йом ани таити -
ло хасахти, ло банити,
ло азарти ле-хайот,
рак асакти бе-штуйот.
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ло алити ле-шамаим,
ло-амадти бе-карка.
ло шатафти кос бе-маим,
ло шатакти ле-дака.
|
ло яшавти кан ба-баит,
ло пагашти хаверим.
ло шатити кола-дает,
ло банити атарим.
|
ло масарти даш ле-савта,
ло бадакти шегиот...
ве-ата?! пашут шахавта
ве-хашавта эйх лихйот?!
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аз бимком латет эцот
ве-лишмор аль-hа-ахот -
кум, теце, паним тирхац
ве-алейну аль тильхац.
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ки анахну гам йодъот,
ма лильбош, эйх ло литъот,
ма литъом, hейхан лагур,
эйх литфос эт-hа-кадур,
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эйх зохрим ве-эйх софрим
миспарим ве-ципорим,
эйх лишон ве-эйх лахлом
у-ле-ми ломар шалом.
|
эйх лимкор, леан ласим,
ма лихтов аль hа-тфасим,
ма ливхор, матай лашув,
ма ликнот hайом ба-шук.
|
эйх ларэдэт, эйх лашевет,
эйх линсоа ба-ракевет,
эйх оврим эт hа-квишим,
эйх хосхим ле-гиль шишим!
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ма лишкоах, ма лизкор,
ма лимцо у-ма-лимсор,
эйх лагаат бе-хайот,
эйх лиhйот о ло лиhйот!
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лама, эйх ата яхоль
рак лишкав по ве-лисболь?
бишвиль ма ата царих
кан лашевет кмо насих?
ма питъом ата хайав
рак лашевет ве-лишкав?
бээмет ата мухрах
по лицъок кмо елед рах?
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кум, ташир, тецэ ле-рхов!
им тухаль гам лееhов,
ло йикре давар нора.
ах аhув, ну, ма кара?
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Акко
Арад
Ариэль
Афула
Ашдод
Ашкелон
Бат-Ям
Бейт-Шеан
Бейт-Шемеш
Бейтар-Илит
Беэр-Шева
Бней-Брак
Герцлия
Гиват-Шмуэль
Гиватаим
Димона
Зихрон-Яаков
Иерусалим
Йехуд
Йокнеам
Кармиэль
Кирьят-Арба
Кирьят-Ата
Кирьят-Бялик
Кирьят-Гат
Кирьят-Малахи
Кирьят-Моцкин
Кирьят-Оно
Кирьят-Тивон
Кирьят-Шмона
Кирьят-Ям
Кфар-Саба
Лод
Маале-Адумим
Маалот-Таршиха
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Метула
Мигдаль-ха-Эмек
Модиин
Модиин-Илит
Нагария
Нацерет-Илит
Нес-Циона
Нетания
Нетивот
Нешер
Ор-Акива
Ор-Иегуда
Офаким
Петах-Тиква
Раанана
Рамат-Ган
Рамат-ха-Шарон
Рамле
Реховот
Ришон-ле-Цион
Рош-ха-Аин
Рош-Пина
Сдерот
Тверия
Тель-Авив
Тират-Кармель
Хадера
Хайфа
Ход-ха-Шарон
Холон
Цфат
Эйлат
Эльад
Явне
Яффо
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