Текст для заучивания глаголов биньяна ПААЛ

Итак, вперед! Перед вами длинный рифмованный текст. Как говорит ивритская поговорка, "все начала тяжелы". Зато тот, кто пройдет вместе со мной этот текст до конца и разберет каждый глагол, поймет, почему он стоит именно в такой форме, - тот гарантировано будет знать ивритские глаголы. Мы будем так подробно разбирать только глаголы, потому что этого достаточно, чтобы понять все о глаголах. С другими биньянами, как вы увидите, все гораздо проще - когда мы дойдем до них, вы уже все будете знать об исключениях и разбираться в них, и вообще, глаголы других биньянов все похожи друг на друга, и их меньше! Поэтому ставим перед собой программу-минимум: понять все о биньянеТекст составлялся так, чтобы в нем по возможности были использованы все часто употребляемые глаголы биньянаДавайте разберем такой нехитрый диалог сестры-школьницы, юной самостоятельной хулиганки, и брата, который пытается ее воспитывать и даже нанимает для этого учителей, но неожиданно сам оказывается объектом воспитания. Чтобы сосредоточиться на иврите, а не на разгадывании сюжета, проясним ситуацию. Действующие лица: брат и сестра. Брат отправил сестру и ее приятельницу к репетитору. Он желает выслушать отчет о занятии, а затем еще и отчет о сегодняшнем их времяпрепровождении в школе. Что из этого вышло, мы сейчас разберем из диалога брата и сестры.