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Содержание самоучителя

Текст для заучивания глаголов биньяна ПААЛ


Итак, вперед! Перед вами длинный рифмованный текст. Как говорит ивритская поговорка, "все начала тяжелы". Зато тот, кто пройдет вместе со мной этот текст до конца и разберет каждый глагол, поймет, почему он стоит именно в такой форме, - тот гарантировано будет знать ивритские глаголы. Мы будем так подробно разбирать только глаголы ПААЛ, потому что этого достаточно, чтобы понять все о глаголах. С другими биньянами, как вы увидите, все гораздо проще - когда мы дойдем до них, вы уже все будете знать об исключениях и разбираться в них, и вообще, глаголы других биньянов все похожи друг на друга, и их меньше! Поэтому ставим перед собой программу-минимум: понять все о биньяне ПААЛ.

Текст составлялся так, чтобы в нем по возможности были использованы все часто употребляемые глаголы биньяна ПААЛ.

Давайте разберем такой нехитрый диалог сестры-школьницы, юной самостоятельной хулиганки, и брата, который пытается ее воспитывать и даже нанимает для этого учителей, но неожиданно сам оказывается объектом воспитания. Чтобы сосредоточиться на иврите, а не на разгадывании сюжета, проясним ситуацию. Действующие лица: брат и сестра. Брат отправил сестру и ее приятельницу к репетитору. Он желает выслушать отчет о занятии, а затем еще и отчет о сегодняшнем их времяпрепровождении в школе. Что из этого вышло, мы сейчас разберем из диалога брата и сестры.


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- hай! карата ли? hинени.
ма ата роце мимейни?
- тов ше-бат. даагти кцат.
шви ве-сими тик ба-цад.
тэсапри ли ма корэ.
ма аситен ле-морэ?
ма ламадтем? ма катавтем?
ве аль ма бихлаль хашавтем?
ве ахрей ше-hу азав,
ма аситен бильадав?
- кодем нахну ве-ахальну,
шеелот пшутот шаальну.
ве-ле-кама шеелот
ло йада hу лаанот.
аз азавну ве-барахну
ве-цахакну ве-самахну
ве-ярадну ми-пасим
ве-ганавну агасим.
ве-цаакну ве-царахну
ве-тафасну ве-заракну
ло ядану лаацор,
ло рацину гам лахзор.
ми-симха кимъат бахити,
глида ле-ацми канити,
хавера шели кафца
ве-ани ракадти кцат.
- зот омерет ше-парацтен,
камтен, зазтен, афтен, рацтен.
ве-коль зе бимком лиршом -
бли лануа, бли линшом!
ло роце мила лишмоа!
ве-атен црихот линсоа -
шув эшлах элав отах
ве-эт hа-хавера шелах!
аль тишни! мияд лалехет.
таавду эцло бе-шекет.
зе ани омер лахен!
ло роце ларив итхен.
- ма ата мээз ломар ли?
эйх лалехет? хам ли, кар ли,
ве-ани цмеа меод
ве-ахшав элех лиштот.
коавот эт-hа-шенаимэ
ве-ядаим, ве-раглаим...
- ат цриха ахшав лишток!
ло роце лихъос, лицъок.
ло тэлхи? киръи бе-сефер.
ма аситем ве-бейт-сефер?
- бе-тхила длатот патахну
ве-лисгор отан шахахну.
рон нафаль ми-hа-шульхан.
дов шавар эт-hа-канкан.
ве-дафакну ве-заракну
ве-карану ве-царахну.
ха-морэ дараш листом,
ве-амарну: ма питом?
коль hа-йом ани таити -
ло хасахти, ло банити,
ло азарти ле-хайот,
рак асакти бе-штуйот.
ло алити ле-шамаим,
ло-амадти бе-карка.
ло шатафти кос бе-маим,
ло шатакти ле-дака.
ло яшавти кан ба-баит,
ло пагашти хаверим.
ло шатити кола-дает,
ло банити атарим.
ло масарти даш ле-савта,
ло бадакти шегиот...
ве-ата?! пашут шахавта
ве-хашавта эйх лихйот?!
аз бимком латет эцот
ве-лишмор аль-hа-ахот -
кум, теце, паним тирхац
ве-алейну аль тильхац.
ки анахну гам йодъот,
ма лильбош, эйх ло литъот,
ма литъом, hейхан лагур,
эйх литфос эт-hа-кадур,
эйх зохрим ве-эйх софрим
миспарим ве-ципорим,
эйх лишон ве-эйх лахлом
у-ле-ми ломар шалом.
эйх лимкор, леан ласим,
ма лихтов аль hа-тфасим,
ма ливхор, матай лашув,
ма ликнот hайом ба-шук.
эйх ларэдэт, эйх лашевет,
эйх линсоа ба-ракевет,
эйх оврим эт hа-квишим,
эйх хосхим ле-гиль шишим!
ма лишкоах, ма лизкор,
ма лимцо у-ма-лимсор,
эйх лагаат бе-хайот,
эйх лиhйот о ло лиhйот!
лама, эйх ата яхоль
рак лишкав по ве-лисболь?
бишвиль ма ата царих
кан лашевет кмо насих?
ма питъом ата хайав
рак лашевет ве-лишкав?
бээмет ата мухрах
по лицъок кмо елед рах?
кум, ташир, тецэ ле-рхов!
им тухаль гам лееhов,
ло йикре давар нора.
ах аhув, ну, ма кара?









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Арина Варди
САМОУЧИТЕЛЬ ИВРИТА




"Шатры Яакова" -
домашняя страница

САМОУЧИТЕЛЬ ИВРИТА

Об этом самоучителе

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